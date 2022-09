Napoli, spari da un scooter in corsa in pieno centro città: clienti in fuga dai tavolini di un bar (Di domenica 4 settembre 2022) La scorsa notte in piazza Trieste e Trento, uno dei “salotti buoni” di Napoli, da uno scooter in corsa sono stati esplosi diversi colpi di pistola in aria, seminando il panico tra i clienti di un bar con tavolini all’aperto. A raccontare la vicenda è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli, che diffonde sulla sua pagina Facebook le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del locale. Sottolinea Borrelli: “Attimi di terrore, all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito: immagini che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) La snotte in piazza Trieste e Trento, uno dei “salotti buoni” di, da unoinsono stati esplosi diversi colpi di pistola in aria, seminando il panico tra idi un bar conall’aperto. A raccontare la vicenda è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli, che diffonde sulla sua pagina Facebook le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del locale. Sottolinea Borrelli: “Attimi di terrore, all’esterno di un bar, con tutti i, fra cui donne e bambini, a darsi allanon appena uditi gli. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito: immagini che ...

