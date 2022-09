MotoGP | risultati e classifica warm-up GP San Marino 2022 | Bastianini e Bagnaia controllano il gruppo

(Di domenica 4 settembre 2022) Eneaprecede Francescoal termine del-up del GP di Sane della Riviera di Rimini, 14mo round del Motomondiale. Il romagnolo precede per 66 millesimi il piemontese, futuri compagni di squadra nel box ufficiale della compagine di Borgo Panigale per la prossima stagione. Terzo posto per Luca Marini (VR46) davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha), l’iberico Maverick Vinales (Aprilia) e lo spagnolo Jorge Marin (Pramac). 7ma piazza per il catalano Aleix Espargarò (Aprilia) davanti al sudafricano Brad Binder (KTM), Marco Bezzecchi (VR46) ed Alex Rins (Suzuki). Ducati è pronta per recuperare altri punti davanti al proprio pubblico al già citato Quartararo, padrone del Mondiale dopo la sfida austriaca di Spielberg e pronto per continuare a controllare la situazione dopo ...

FormulaPassion : Tre Ducati davanti a tutti nella mattinata di prove a Misano #MotoGP #SanMarinoGP ???? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Il pilota del Team @GresiniRacing in pista con una livrea dedicata… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Il pilota del Team @GresiniRacing in pista con una livrea dedic… - Roberta07love : @AndreaDovizioso si ritirerà al termine del #SanMarinoGP! 21 anni di carriera sulle due ruote e tanti fantastici r… - gponedotcom : E' la prima pole da quattro anni per Jack Miller. Nonostante la costanza di risultati, per il pilota australiano l… -

MotoGP Gp Misano Warm Up - Enea Bastianini ha ottenuto il miglior tempo del warm up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa della MotoGP 2022 in programma alle ore 14:00 ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...