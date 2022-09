Moto3 | GP San Marino | l’ascesa di Foggia e la caduta di Garcia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 settembre 2022) Il GP di Sandellariapre il mondiale. Sergione combina di cotte e di crude, finendo a terra dopo appena cinque giri e poi anche una squalifica! Il tutto mentre Dennisfirma la vittoria nella sua Misano, battendo Jaume Masia e Izan Guevara. Il maiorchino manca il successo che era alla sua portata, ma sorride comunque: il leader del mondiale adesso è lui. GP San: a Misano prove libere di Missiletto GP San: cosa succede in gara? Le cose persi mettono male già dal primo giro. Lo spagnolo rimane invischiato nella bagarre del via, e viene spinto fuori in curva 1 da Adrian Fernandez. Rientra in 13esima posizione, e comincia la rimonta con un certo nervosismo. Una ...