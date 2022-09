Mercedesz Henger, lo scoop è servito | “Non si capisce perché lo tiene nascosto” (Di domenica 4 settembre 2022) Mercedesz Henger sembra aver ritrovato l’amore, ma lo ha tenuto nascosto fino ad ora. Gli investigatori del web sono però entrati in azione e si è scoperto tutto. Proprio qualche ora fa è stata beccata in dolce compagnia e si crede che il ragazzo insieme a lei sia il suo nuovo fidanzato. Dalla diretta interessata non sono arrivate conferme in merito, ma è arrivata una conferma da una terza persona che cambia tutto. Fino a pochissimo tempo fa c’era chi sperava ancora in una relazione tra Mercedesz ed Edoardo Tavassi. Durante la scorsa edizione del ‘L’Isola dei Famosi’ i due si sono molto avvicinati, fino a creare una bella amicizia che sembrava volesse sfociare in qualcosa di più da un momento all’altro. Era abbastanza chiaro che Mercedesz si fosse presa davvero una bella cotta per il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 settembre 2022)sembra aver ritrovato l’amore, ma lo ha tenutofino ad ora. Gli investigatori del web sono però entrati in azione e si è scoperto tutto. Proprio qualche ora fa è stata beccata in dolce compagnia e si crede che il ragazzo insieme a lei sia il suo nuovo fidanzato. Dalla diretta interessata non sono arrivate conferme in merito, ma è arrivata una conferma da una terza persona che cambia tutto. Fino a pochissimo tempo fa c’era chi sperava ancora in una relazione traed Edoardo Tavassi. Durante la scorsa edizione del ‘L’Isola dei Famosi’ i due si sono molto avvicinati, fino a creare una bella amicizia che sembrava volesse sfociare in qualcosa di più da un momento all’altro. Era abbastanza chiaro chesi fosse presa davvero una bella cotta per il ...

361_magazine : Mercedesz Henger ha dimenticato Edoardo Tavassi? Pare di sì, la giovane ex naufraga avrebbe una storia con un ragaz… - zazoomblog : Mercedesz Henger in barca il costume minuscolo fa sognare i fans: curve pericolose in primo piano – FOTO -… - nikky32704095 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Mercedesz Henger ??????????????????? - Omar5784 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Mercedesz Henger ??????????????????? - samsungs4_a : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Mercedesz Henger ??????????????????? -