disinformate_it : RT @Corriere: Castellone, la capogruppo M5S paladina dell’agenda progressista (che iniziò con 49 voti) - Spooky_The_Tuff : RT @Corriere: Castellone, la capogruppo M5S paladina dell’agenda progressista (che iniziò con 49 voti) - UnaTecnologia : RT @Corriere: Castellone, la capogruppo M5S paladina dell’agenda progressista (che iniziò con 49 voti) - Luxgraph : Mariolina Castellone, la capogruppo M5s che iniziò con 49 voti #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Corriere : Castellone, la capogruppo M5S paladina dell’agenda progressista (che iniziò con 49 voti) -

Corriere della Sera

A far da contraltare ci sono gli uscenti, giudicati intoccabili per Conte, da Riccardo Ricciardi a Mario Turco, passando per la capogruppo al Senato,, e al suo predecessore nell'...Oggi invece eccoli su barricate diverse: il novarese Davide Crippa candidato del centrosinistra nel collegio del Senato di Giugliano (Napoli),candidata avversaria nello stesso ... Mariolina Castellone, la capogruppo M5s che iniziò con 49 voti La capogruppo a Palazzo Madama e paladina del contismo è il nuovo volto tv del Movimento. Guai a usare la parola «sinistra», però: «Vecchia storia, ma alle etichette preferiamo i temi concreti» ...(ASI) Roma - "Parliamo di lavoro, partendo dal salario minimo di nove euro lordi l'ora, e siamo gli unici a dichiarare guerra al precariato. Così ci schieriamo per il disarmo, la tutela ambientale e p ...