Mara Venier: «Ha cercato di uccidermi». La rivelazione choc su un uomo (Di domenica 4 settembre 2022) rivelazione davvero inaspettata da parte di Mara Venier: un ex ha cercato di ucciderla. La conduttrice Rai è stata vittima di violenze. Un particolare inedito sulla vita privata di Mara Venier e che è venuto a galla nel corso dell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Una vicenda personale davvero terribile che l'ha segnata profondamente: "Ho avuto un compagno violento, mi picchiava, è arrivato a cercare di uccidermi con un coltello. Questo non è amore. Non ha accettato la fine della nostra storia" Quest'uomo ha cercato di distruggere la conduttrice di Domenica In non soltanto con le botte, ma la faceva sentire una nullità. Alla fine è stata costretta a denunciare e a lungo è rimasto dentro di lei qualcosa di irrisolto ...

