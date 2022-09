LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel perde ancora, ma non affonda. Mas stacca Roglic (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA CRONACA DELLA tappa DI oggi 17.41 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 17.40 Cambiano le prime posizioni della generale: Ayuso supera Rodriguez al quarto posto, Roglic guadagna ancora un po’ sui suoi avversari. Arensman sale all’ottavo posto. 1 1 – Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 56:40:49 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:34 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:01 4 5 ?1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:49 5 4 ?1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLADI17.41 Si chiude qui ladella quindicesimadella. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 17.40 Cambiano le prime posizioni della generale: Ayuso supera Rodriguez al quarto posto,guadagnaun po’ sui suoi avversari. Arensman sale all’ottavo posto. 1 1 –Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 56:40:49 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:34 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:01 4 5 ?1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:49 5 4 ?1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS ...

