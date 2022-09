Infortunio Lozano: c’è il comunicato sullo scontro che ha coinvolto il messicano (Di domenica 4 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 00.27- Arrivano buone notizie per Lozano, difatti, dopo gli esami svolti al Policlinico Gemelli di Roma, il giocatore farà rientro a Napoli con la squadra; di seguito il comunicato del Napoli:“La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirving Lozano al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra“. AGGIORNAMENTO 23.30- Il Napoli di Spalletti conquista una gran bella vittoria in casa della Lazio dell’ex Maurizo Sarri, gli azzurri sotto dopo pochissimi minuti, rimettono in piedi il match grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia. Uno dei protagonisti del primo tempo, purtroppo a causa di un brutto scontro, è stato il Hirving Lozano: su cross dalla sinistra di Mario Rui il messicano ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 00.27- Arrivano buone notizie per, difatti, dopo gli esami svolti al Policlinico Gemelli di Roma, il giocatore farà rientro a Napoli con la squadra; di seguito ildel Napoli:“La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirvingal Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra“. AGGIORNAMENTO 23.30- Il Napoli di Spalletti conquista una gran bella vittoria in casa della Lazio dell’ex Maurizo Sarri, gli azzurri sotto dopo pochissimi minuti, rimettono in piedi il match grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia. Uno dei protagonisti del primo tempo, purtroppo a causa di un brutto, è stato il Hirving: su cross dalla sinistra di Mario Rui il...

mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ?? Buone notizie per il #Napoli: non emergono fratture alla mandibola e allo zigomo per #Lozano. Tutti i dettagli sulle… - GianmarcoGio : ? ULTIM’ORA - Infortunio #Lozano, gli ultimi accertamenti hanno dato esito “negativo”: scongiurate fratture! Il gio… - Diego31883 : RT @serieAnews_com: ?? Buone notizie per il #Napoli: non emergono fratture alla mandibola e allo zigomo per #Lozano. Tutti i dettagli sulle… - serieAnews_com : ?? Buone notizie per il #Napoli: non emergono fratture alla mandibola e allo zigomo per #Lozano. Tutti i dettagli su… - LuigiLiccardo6 : RT @iINSIDER_: SKY - Infortunio #Lozano, trauma cranico: si sospetta la frattura dello zigomo. -