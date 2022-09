“Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha cercato di uccidermi”: la rivelazione shock di Mara Venier (Di domenica 4 settembre 2022) Mara Venier: “Ho avuto un ex violento che ha cercato di uccidermi” “Ho avuto un ex violento, che ha tentato di uccidermi”: è la rivelazione shock fatta da Mara Venier nel corso di un’intervista. Al Corriere della Sera, la presentatrice ha raccontato per la prima volta la traumatica esperienza vissuta con un suo ex compagno: “Era molto violento, una volta mi ha aspettato sotto casa con un coltello. È una cosa che non ho mai raccontato prima. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”. L’uomo, di cui la Venier non fa il nome, “non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora, ma questo non è amore. Ma questo non ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022): “Houn exche hadi” “Houn ex, che ha tentato di”: è lafatta danel corso di un’intervista. Al Corriere della Sera, la presentatrice ha raccontato per la prima volta la traumatica esperienza vissuta con un suo ex compagno: “Era molto, una volta mi ha aspettato sotto casa con un coltello. È una cosa che non ho mai raccontato prima. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”. L’uomo, di cui lanon fa il nome, “non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora, ma questo non è amore. Ma questo non ...

lattuga99 : RT @IlContiAndrea: #MaraVenier “Ho avuto un compagno violento, molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspet… - napolista : Mara Venier: «Ho avuto un compagno violento che mi picchiava, ha cercato di uccidermi con un coltello» Al CorSera:… - HuffPostItalia : Mara Venier: 'Ho avuto un ex violento. Ha cercato di uccidermi, mi ha aspettato sotto casa con un coltello' - TweetNotizie : Mara Venier: «Ho avuto un ex violento, cercò di uccidermi con un coltello. Ora l'ho perdonato» - RedazioneLaNews : Mara Venier, la rivelazione shock: 'Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha cercato di uccidermi' -