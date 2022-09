Harry e Meghan sono tornati: lo sgarbo alla Regina e il gelo con William (Di domenica 4 settembre 2022) Il principe Harry e Meghan Markle sono sbarcati nel Regno Unito (volando dagli Stati Uniti - pare - su un volo commerciale, e non un jet privato): è la prima volta da quando erano tornati per il Queen's Platinum Jubilee. Il ritorno della coppia in Europa era atteso perché il duca e la duchessa di Sussex hanno un'agenda fitta di eventi a Londra e Manchester e voleranno anche in Germania per l'inizio del ‘conto alla rovescia' degli Invictus Games. Ma al momento non risulta che la coppia incontrerà la nonna ormai 96enne, la Regina Elisabetta II, e neanche il fratello di lui, il principe William. Secondo i tabloid, la monarca - che per la prima volta nei suoi 80 anni di regno non tornerà a Londra per la nomina del nuovo premier britannico, a causa dei suoi ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Il principeMarklesbarcati nel Regno Unito (volando dagli Stati Uniti - pare - su un volo commerciale, e non un jet privato): è la prima volta da quando eranoper il Queen's Platinum Jubilee. Il ritorno della coppia in Europa era atteso perché il duca e la duchessa di Sussex hanno un'agenda fitta di eventi a Londra e Manchester e voleranno anche in Germania per l'inizio del ‘contorovescia' degli Invictus Games. Ma al momento non risulta che la coppia incontrerà la nonna ormai 96enne, laElisabetta II, e neanche il fratello di lui, il principe. Secondo i tabloid, la monarca - che per la prima volta nei suoi 80 anni di regno non tornerà a Londra per la nomina del nuovo premier britannico, a causa dei suoi ...

MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - tempoweb : Harry e #MeghanMarkle sono tornati nel #RegnoUnito. Ma è gelo con la #ReginaElisabetta e William #uk #4settembre… - VanityFairIt : I Sussex si preparano a una settimana intensa di impegni (di beneficenza) nel Regno Unito e in Europa, senza i figl… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry http… - zazoomblog : Harry e Meghan sono in Inghilterra di nuovo (ma la famiglia reale è delusa) - #Harry #Meghan #Inghilterra #nuovo -