Gas | la tempesta globale di Putin | Mosca minaccia l’Europa

(Di domenica 4 settembre 2022) Prezzi a livelli record, per colpa dell’Occidente si scatenerà il peggio. Telefonata tra Ursula von der Leyen e Zelensky. «Avanti con le sanzioni per limitare i profitti russi»

fattoquotidiano : Mosca: “Inizia una grande tempesta globale. Il blocco del gas? Colpa dei politici europei”. Von der Leyen e Zelensk… - hiboss_hiboss : Ma il problema più grave sono le farneticazioni della von der Leiden (nessun errore di tedesco!) che si rifiuta di… - DanielaBeatrici : RT @Presa_Diretta: I SIGNORI DEL GAS Nel pieno della tempesta scatenata dal prezzo del gas #PresaDiretta analizza gli effetti delle scelte… - Paolathedreame3 : RT @Libero_official: Dopo le minacce del #Cremlino della vigilia, ecco che il #gas schizza alle stelle e l'#euro tocca il minimo storico da… - infoitestero : Gas ed euro, 'la tempesta perfetta' è iniziata? Lunedì infernale: cosa sta succedendo -

...'perfetta' che si sta abbattendo sulla nostra economia la priorità essenziale è quella di ritrovare liquidità economica. La tassazione sull'extra gettito delle aziende produttrici die ...È il 194 giorno di guerra in Ucraina. "Le azioni dell'Occidente hanno suscitato una grandeglobale", ma la Russia "è in grado di preservare la macro - stabilità". Il portavoce del ...del...Le azioni dell'Occidente hanno provocato una grande tempesta globale, ma la Russia è in grado di preservare la macrostabilità ” ha dichiarato alla stampa il portavoce presidenziale a… Leggi ...All’apertura delle contrattazioni sulla piattaforma olandese TTF, il prezzo del gas naturale è tornato a volare ... l’Occidente evocando stavolta l’inizio di una “grande tempesta globale” scatenata, a ...