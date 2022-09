“Dossier segreti, Meloni, da eliminare ad ogni costo”. Scoop di Bisignani: servizi in allerta (Di domenica 4 settembre 2022) Caro direttore, nella «House of the Dragon» romana iniziano a rotolare le prime teste. Quella di Francesco Caio, inopinatamente messo in Saipem dal «Cencellino» Giavazzi, è saltata, scortata da una liquidazione di oltre tre milioni in aggiunta ai 150mila euro di contributi pretesi dall'ex Ad che per averli ha battagliato come una qualsiasi colf. Per un super draghiano che va, piccoli Grisù arrivano, last minute, due ne ha piazzati Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, una nel cda e una alla presidenza di Indire, l'ente di ricerca della scuola, una Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione tecnologica, la sua Elena Grifoni al nuovo ufficio per l'aerospazio di Palazzo Chigi, mentre Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica ha imbarcato altri esperti. Il tutto sempre all'insaputa di Super Mario? E poi ancora si parla del Governo dei migliori. Con Enrico Letta che, ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Caro direttore, nella «House of the Dragon» romana iniziano a rotolare le prime teste. Quella di Francesco Caio, inopinatamente messo in Saipem dal «Cencellino» Giavazzi, è saltata, scortata da una liquidazione di oltre tre milioni in aggiunta ai 150mila euro di contributi pretesi dall'ex Ad che per averli ha battagliato come una qualsiasi colf. Per un super draghiano che va, piccoli Grisù arrivano, last minute, due ne ha piazzati Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, una nel cda e una alla presidenza di Indire, l'ente di ricerca della scuola, una Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione tecnologica, la sua Elena Grifoni al nuovo ufficio per l'aerospazio di Palazzo Chigi, mentre Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica ha imbarcato altri esperti. Il tutto sempre all'insaputa di Super Mario? E poi ancora si parla del Governo dei migliori. Con Enrico Letta che, ...

tempoweb : Pronti i dossier per fermare Giorgia #Meloni. Servizi segreti in allerta: il tentativo è di non farla governare… - frances39835510 : Cosa aspettano i servizi segreti e la magistratura a tirare fuori dossier su leader di cdx per mafia, stragi, terro… - paoghib : @PastorellaGiu @pdnetwork Ho visto che sul suo sito elettorale sono elencati 3 dossier sui quali lavora. Sono vuoti… - microcerotis : Lo sapevano tutti. Bush e Blair, ombre e accordi segreti nella guerra in Iraq - read___me : @repubblica Questo è il giornalismo che ci piace! Inchieste, segreti, dossier! Taccivostra...?? -