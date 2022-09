CorSport: la difesa dell’Inter si è trasformata in un argine di sabbia che si sfalda alla prima ondata (Di domenica 4 settembre 2022) Il Corriere dello Sport commenta il risultato del derby di Milano: l’Inter ha diversi problemi da risolvere, molti più di un anno fa. La difesa fa acqua: ieri ha imbarcato altri 3 gol, come con la Lazio. “Dopo un precampionato con dieci gol incassati in cinque amichevoli, adesso i palloni raccolti in fondo al sacco da Handanovic sono otto in cinque giornate. Troppi per non puntare il dito contro la fase difensiva: al di là del pomeriggio da incubo di De Vrij, pure Skriniar e Bastoni sono stati inceneriti da Leao e Giroud. La passata stagione quei tre erano un muro di cemento armato, adesso sono un argine di sabbia che si sfalda alla prima ondata. Colpa anche di un centrocampo dove Barella e Calhanoglu danno poco nerbo e di esterni che non aiutano. Inzaghi, atteso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Il Corriere dello Sport commenta il risultato del derby di Milano: l’Inter ha diversi problemi da risolvere, molti più di un anno fa. Lafa acqua: ieri ha imbarcato altri 3 gol, come con la Lazio. “Dopo un precampionato con dieci gol incassati in cinque amichevoli, adesso i palloni raccolti in fondo al sacco da Handanovic sono otto in cinque giornate. Troppi per non puntare il dito contro la fase difensiva: al di là del pomeriggio da incubo di De Vrij, pure Skriniar e Bastoni sono stati inceneriti da Leao e Giroud. La passata stagione quei tre erano un muro di cemento armato, adesso sono undiche si. Colpa anche di un centrocampo dove Barella e Calhanoglu danno poco nerbo e di esterni che non aiutano. Inzaghi, atteso ...

