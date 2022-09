Ciclismo femminile | Marta Cavalli non parteciperà ai Mondiali | “La frustata al collo mi dà problemi”

Leggi su oasport

Brutta notizia per ilitaliano:non prenderà parte aidi Wollongong 2022. L'azzurra purtroppo non riuscirà a recuperare pienamente dall'infortunio causato dalla brutta caduta in cui è stata coinvolta al Tour de France Femmes 2022 e dovrà dunque saltare uno degli appuntamenti più importanti della stagione. "Dopo due settimane di stop totale, ho ripreso con cautela – ha raccontato la nativa di Cremona a La Gazzetta dello Sport -. Sono ripartita con gradualità ma non riesco ad allenarmi in modo perfetto per essere al 100%. Mi serve altro tempo. Il problema è lache ho preso al, mi continua a darein bici e nella vita di tutti i giorni".