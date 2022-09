(Di domenica 4 settembre 2022) Il Messaggero intervista Alessandro. Da domani, su Tv8, sarà in onda il suo “Celebrity Chef”. In primavera hanno destato scalpore le sue dichiarazioni sui giovani che non hanno voglia di sacrificarsi. Ha anche detto chedi un percorso professionale si può anche lavorare senza essere pagati. Ha appena aperto un nuovo ristorante a Venezia, parla ancora delle difficoltà nel reperire il personale. «Non è stato facile. Ho fatto tantissimi colloqui. Tanti dicevano di essere in un modo e poi erano tutt’altro. Alcuni hannoto e dopo poco tempo hanno mollato. Il mondo deloggi è così. Nella ristorazione è cambiato tutto, i ragazzi hanno esigenze diverse rispetto al passato, che io cerco anche di capire. Parlo di orario, formazione, facilitazioni sanitarie. Di sicuro è e resta un ...

Borghese: «Nessuno guadagna quando inizia un lavoro. Gli avvocati praticanti all'inizio prendono soldi» - ilNapolista In primavera aveva scatenato un gran casino, sui social e non solo, dicendo pubblicamente che i giovani di adesso non hanno voglia di sacrificarsi e che all'inizio di un percorso ...