Barcellona: rischia di perdere Gavi (Di domenica 4 settembre 2022) Il Barcellona rischia di perdere Gavi. Sul 18enne centrocampista, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023, c'è il... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Ildi. Sul 18enne centrocampista, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023, c'è il...

gabryhz : @juanito92x il danno economico e di spogliatoio di una retrocessione in europa league é troppo grande pure per lui… - MaStep92__ : RT @mr_kubra: @SimoneTogna Infatti sono secondo me tutte montature,perché Jordi Alba non vorrebbe andar via ma rischia di aver poco spazio… - antig9696 : RT @mr_kubra: @SimoneTogna Infatti sono secondo me tutte montature,perché Jordi Alba non vorrebbe andar via ma rischia di aver poco spazio… - mr_kubra : @SimoneTogna Infatti sono secondo me tutte montature,perché Jordi Alba non vorrebbe andar via ma rischia di aver po… - NapoliFCNews : Caso Superlega, la Juventus rischia l’esclusione dalla Champions League #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -