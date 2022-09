Volley, Mondiali 2022: la Slovenia concede un set alla Germania e poi vola ai quarti. Cebulj e Urnaut decisivi (Di sabato 3 settembre 2022) La Slovenia ha battuto la Germania per 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. I vicecampioni d’Europa, che stanno beneficiando di un tabellone quantomai facilitato dopo il regalo della FIVB che favorisce le padrone di casa, sono riusciti a regolare la poco quotata formazione tedesca di fronte al proprio pubblico di Lubiana e a proseguire l’avventura in questa rassegna iridata. I ragazzi di coach Gheorghe Cretu hanno dominato i due primi due set, nella terza frazione hanno lottato punto a punto con i teutonici, capaci però di firmare uno stupendo rush finale e di riaprire la contesa. In avvio del quarto parziale, però, la compagine balcanica ha prontamente guadagnato un break di vantaggio ed è riuscita a trionfare ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Laha battuto laper 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) e si è qualificata aidi finale deidimaschile. I vicecampioni d’Europa, che stanno beneficiando di un tabellone quantomai facilitato dopo il regalo della FIVB che favorisce le padrone di casa, sono riusciti a regolare la poco quotata formazione tedesca di fronte al proprio pubblico di Lubiana e a proseguire l’avventura in questa rassegna iridata. I ragazzi di coach Gheorghe Cretu hanno dominato i due primi due set, nella terza frazione hanno lottato punto a punto con i teutonici, capaci però di firmare uno stupendo rush finale e di riaprire la contesa. In avvio del quarto parziale, però, la compagine balcanica ha prontamente guadagnato un break di vantaggio ed è riuscita a trionfare ...

