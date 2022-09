Tredicenne caduto dal balcone nel Napoletano | minacce nella chat del telefonino | “Devi ucciderti” Ipotesi di istigazione al suicidio

(Di sabato 3 settembre 2022) Inviti al, come ““. E poi, ancora,e insulti. Sono i messaggi disegrete trovati, secondo quanto riferisce il Mattino, sul cellulare di Alessandro, il 13enne morto giovedì a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo essere precipitato dalla finestra del suo appartamento. Messaggi che, secondo le prime, potrebbero aver spinto il giovane a togliersi la vita. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il cellulare del giovane, trovando anche un altro messaggio, questa volta inviato alla fidanzatina: un testo d’addio che farebbe quindi tramontare del tutto l’di una caduta accidentale daldi casa. Le indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata e dai militari dell’Arma della stazione di ...

In un primo momento era emersa l'ipotesi che il fosse in modo accidentale nel tentativo di aggiustare l'antenna della tv, ma ora l'analisi del suo telefono cellulare ha permesso di ...