Super Leao e Giroud, il Milan vola: 3-2 all'Inter, Pioli è primo (Di sabato 3 settembre 2022) Il primo derby stagionale è uno di quelli che sarà ricordato a lungo, la spunta il Milan per 3-2. Una gara dalle mille facce,... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Ilderby stagionale è uno di quelli che sarà ricordato a lungo, la spunta ilper 3-2. Una gara dalle mille facce,...

VoceDelTrentino : Il Milan schianta l’Inter nel derby: super Leao, Maignan insuperabile - - sportli26181512 : Doppio Leao e super Maignan: il Milan batte 3-2 l'Inter e vola in testa: Doppio Leao e super Maignan: il Milan batt… - iskra_antonova : RT @LucaManinetti: Il #Milan trionfa 3-2 e torna a vincere un derby in casa in Serie A (l'ultimo nel 2015/16, 3-0). Prestazione di squadra… - gra_11_ys : RT @LucaManinetti: Il #Milan trionfa 3-2 e torna a vincere un derby in casa in Serie A (l'ultimo nel 2015/16, 3-0). Prestazione di squadra… - Alemilanista86 : RT @FratelliRosson: Il MILAN vince 3-2 il derby di MILANO contro l'Inter. Prova schiacciante dei rossoneri per 66' poi 10 minuti di blackou… -