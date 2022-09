giorgiaxtennis : povera Ajla oggi avrà tutto il pubblico contro?? -

Tiscali

, dolce,, come sostenere tutto ciò "Ho cercato di bloccare il più possibile tutto quello che mi veniva dall'esterno. Mi è filtrato all'interno solo qualche volta. Non è stato davvero ......azzurra - battuta nel tabellone cadetto da Qiang Wang - dopo lo splendido successo ai danni di...di problemi persino la sfida con Coco Gauff, che fa praticamente in tempo a rendere ... Povera Ajla quanto sei stata forte: sola, contro Serena, tutto e tutti! Novak Djokovic aveva risolto il problema della solitudine contro l’universo nemico, addirittura il Tempio, nella finale di Wimbledon di tre anni ...