Palermo ricorda Dalla Chiesa, generale Luzi: "Memoria essenziale" (Di sabato 3 settembre 2022) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - "La Memoria è qualcosa di essenziale per la nostra vita, ritornare alle nostre radici è fondamentale per comprendere i cambiamenti del presente, spesso repentini. E' importante non dimenticare. Un popolo che dimentica è un popolo che non esiste". Sono le parole del generale Teo Luzi, Comandante generale dei Carabinieri, ieri sera a Palazzo dei Normanni di Palermo, dove si è tenuto il concerto dell'Arma per ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a quarant'anni Dalla sua uccisione, a Palermo, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. La banda dei carabinieri era diretta dal maestro Massimo ...

