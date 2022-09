Mara Venier bocciata da Rai1? Salta Domenica in Show a settembre

(Di sabato 3 settembre 2022)da? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore specie da quando sul sito di Davide Maggio è stata lanciata la notizia dello stop (o cancellazione, che dir si voglia) diin. Naturalmente non stiamo parlando del confermatissimo contenitore pomeridiano dellache ci terrà compagnia dall’11ma dell’annunciato speciale in prime time che, a quanto pare, lascerà spazio ad altro. L’appuntamento cone il suoinera previsto per il prossimo 16, in prime time, ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto e, per non meglio precisati problemi, non andrà in onda. Il ...

infoitcultura : Terremoto Rai, cancellato lo show di Mara Venier - infoitcultura : Domenica In Show: salta la versione serale del programma di Mara Venier - Avaveronaita : @Azzurraluna410 @RICCARD02804938 Hahahaha, l'arte ti sballa il cervello! Torna a guardare Mara Venier... - albealias : RT @ParcodiGiacomo: A giudicare dal successo degli spot TV con Amadeus e Mara Venier che invitavano a ricevere i farmaci sperimentali anti… - infoitcultura : Mara Venier 'salta', la drastica decisione della Rai -

Domenica In Show: cancellato il debutto del programma diStando a quanto riporta l'espertone del mondo televisivo Davide Maggio, Domenica In Show non andrà in onda. Non per il momento. Il ...Parlando dell'azienda Rai, Domenica in conaccompagnerà nuovamente gli italiani. E su questo non c'erano dubbi, come non ce ne erano per La vita in diretta con Alberto Matano, Storie ...In studio ha ritrovato l’amica Mara Venier, alla quale ha rivelato di aver accettato di ricomparire in tv solo per lei Domenica In Show: salta la serata evento con Mara Venier. Archiviate le… Leggi ...Il 16 settembre era atteso su Rai 1 un appuntamento speciale condotto da Mara Venier: Domenica In Show. La serata però sarebbe stata annullata. Foto Kikapress; music Summer ...