In Svizzera scatta paura della crisi, è caccia ai generatori corrente (Di sabato 3 settembre 2022) Non abbastanza corrente e gas per affrontare l'inverno a causa della crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina? Difficile dirlo. Anche se il Governo di Berna punta sul risparmio volontario e rinuncia per ora a restrizioni e a divieti in Svizzera è caccia ai generatori di corrente. "In luglio abbiamo venduto nove volte più Power Station e quattro volte più generatori che nello stesso mese l'anno precedente", dice Alex Hämmerli, portavoce del grossista online Digitec Galaxus, secondo quanto riportato da Swiss Info, il portale della radiotelevisione pubblica. Non è solo il leader svizzero della vendita al dettaglio online a notarlo. Anche la concorrenza, grande e piccola, constata un accresciuto ...

