Formazioni ufficiali Fiorentina Juventus | le scelte degli allenatori

(Di sabato 3 settembre 2022) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano(4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Fiorentina - Juve FIORENTINA (4 - 3 - 3) : Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano . Formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell'Artemio Franchi.