CdS – "Anni indimenticabili che mi hanno fatto crescere"

2022-09-03 00:56:47

È un saluto appassionato e sentito quello che Adam Ounas ha voluto rivolgere ai tifosi del Napoli poche ore dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento al Lille.

Napoli, Ounas dice addio dopo cinque Anni

Cinque Anni dopo il suo arrivo dal Bordeaux, dove si era messo in luce giovanissimo fino a meritarsi le attenzioni del club azzurro, l'esterno offensivo algerino ha accettato di tornare in Ligue 1 poco dopo essere entrato nell'ultimo anno del proprio contratto con il Napoli. L'esperienza in azzurro di Ounas si chiude con 62 presenze e 7 reti complessive spalmate in tre stagioni, tra il 2017 e il 2019, alle quali sono seguiti i prestiti al Nizza, al Cagliari e al Crotone, e poi nella scorsa annata, chiusa agli ordini ...

