Calcio: Sottil avverte Udinese 'Appagamento è nemico pericoloso' (Di sabato 3 settembre 2022) "Sarà stimolante ed entusiasmante sfidare Mourinho" UDINE - "Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità e coraggio, contro una squadra forte come la Fiorentina, c'è un'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) "Sarà stimolante ed entusiasmante sfidare Mourinho" UDINE - "Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità e coraggio, contro una squadra forte come la Fiorentina, c'è un'...

marcoboccassin6 : Non si può far tirare un calcio di rigore a Jovic, un giocatore che non solo non è in forma ma che ormai non sa più… - CMercatoNews : ??Il tocco col braccio di #Paredes in area dopo il cross di #Sottil: l’arbitro #Doveri va a rivedere l’azione al Var… - sportface2016 : #Udinese-#Roma, #Sottil: “L’appagamento è un nemico pericoloso” - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sottil avverte Udinese 'Appagamento è nemico pericoloso' - Vlahovic_facose : un calcio nella giugulare a Sottil non glielo toglie nessuno -