Antonella Elia ed il segreto che non immagini

L'ex valletta di Mike Bongiorno, Antonella Elia, ha sempre giocato sul ruolo della svampita. Ma ora risponde finalmente alla domanda: C'è o ci fa? Antonella Elia ha lavorato al fianco di tre grandi mostri sacri della nostra televisione, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Ha sempre svolto il ruolo da "svampita" ed in una vecchia intervista a IO Donna, la soubrette ha finalmente risposto alla domanda "C'è o ci fa". Antonella Elia "C'è o ci fa?". La showgirl ha risposto alla domanda (Instagram)La 58enne ha mosso i primi passi facendo partecipando alla prima edizione di Non è La Rai, condotto da Enrica Bonaccorti. Poi da quel momento la sua vita è cambiata: ha preso parte a svariati programmi, al fianco di conduttori come Gerry Scotti, Luca Barbareschi.

