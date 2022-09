angiuoniluigi : RT @repubblica: Albina Verderama: 'Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome' - rosacruz7 : RT @repubblica: Albina Verderama: 'Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome' - repubblica : Albina Verderama: 'Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Albina Verderama: 'Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome' [di Sara Scarafia] - infoitinterno : Albina Verderama: 'Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome' -

la Repubblica

Verderame, 31 anni, il 20 agosto del 2020 entrava in sala operatoria per ricevere - prima in Italia - l'utero che non ha mai avuto. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ...Verderame, 31 anni, il 20 agosto del 2020 entrava in sala operatoria per ricevere - prima in Italia - l'utero che non ha mai avuto. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ... Albina Verderama: "Ale mi donò il suo utero, è nata mia figlia e porterà il suo nome" Il dolore, quello resta. Come il vuoto. Al riparo dal clamore mediatico nella casa in Toscana dove continua a crescere con amore i due figli, il marito di Alessandra, la donatrice d'utero scomparsa im ...La donna ha 31 anni, si è sottoposta due anni fa al primo trapianto di utero avvenuto nel nostro paese e ieri ha partorito alla 34 esima settimana la piccola Alessandra, con cesareo, dopo aver accusat ...