Accessibilità e diritti, Campo di Mare: la spiaggia “Liberamente” prorogata per tutto settembre (Di sabato 3 settembre 2022) Cerveteri – Liberamente, la spiaggia attrezzata, accogliente, accessibile alle persone con disabilità e totalmente gratuita realizzata dal Comune di Cerveteri sull’arenile di Campo di Mare rimarrà aperta fino al 30 settembre. La proroga è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale del Sindaco Elena Gubetti, che insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e la Giunta comunale, hanno lavorato affinché questo importante servizio rimanesse operativo per un ulteriore mese e garantire dunque ancora la possibilità di godere di piacevoli giornate di Mare ai cittadini con disabilità in maniera totalmente sicura e accogliente. Il servizio si svolgerà con le medesime condizioni e orari adottati durante l’intero periodo estivo. Si ricorda che la fruizione è consentita ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Cerveteri –, laattrezzata, accogliente, accessibile alle persone con disabilità e totalmente gratuita realizzata dal Comune di Cerveteri sull’arenile didirimarrà aperta fino al 30. La proroga è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale del Sindaco Elena Gubetti, che insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e la Giunta comunale, hanno lavorato affinché questo importante servizio rimanesse operativo per un ulteriore mese e garantire dunque ancora la possibilità di godere di piacevoli giornate diai cittadini con disabilità in maniera totalmente sicura e accogliente. Il servizio si svolgerà con le medesime condizioni e orari adottati durante l’intero periodo estivo. Si ricorda che la fruizione è consentita ...

