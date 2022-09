Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - LaVeritaWeb : Allarme sul nuovo ceppo da uno studio italiano: «Forse è più letale, ripartano punture e misure protettive». Monta… - News24_it : Vaiolo scimmie, salgono a 773 i casi in Italia - novasocialnews : Vaiolo scimmie, salgono a 773 i casi in Italia - ledicoladelsud : Vaiolo scimmie, salgono a 773 i casi in Italia -

Che cos'è ildelle: quali sono i sintomi e come si trasmette - COSA SAPERE Il Ministero della Salute ha attivato un Sistema di sorveglianza con Regioni e Province autonome sui casi didelle ...Sono state 1.524 in due ore le prenotazioni di vaccino contro ildelleeffettuate in Lombardia. Dopo una prima tranche di duemila vaccini arrivati la prima settimana di agosto, in regione il ministero della Salute ha previsto l'arrivo di ulteriori 2.(Adnkronos) – In aumento i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia che si attestano a 773, ovvero 13 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 30 agosto. Lo indica il sistema di s ...Anche Costantino della Gherardesca ha ricevuto il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Il presentatore televisivo e radiofonico ha pubblicato una ...