Us Open 2022: vincono Jabeur e Gauff, ok anche Zhang e Kudermetova (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli incontri di terzo turno degli Us Open 2022 hanno infiammato la giornata a stelle e strisce di venerdì 2 settembre, per quanto concerne il circuito femminile. Da segnalare innanzitutto le vittorie delle attese Ons Jabeur e Coco Gauff, l'una agli ottavi in tre e la seconda in due set. La tunisina è riuscita ad avere la meglio su Shelby Rogers per 4-6, 6-4, 6-4, mentre l'americana ha sconfitto la connazionale Madison Keys tramite il punteggio di 6-2, 6-3. Match equilibratissimo per quanto concerne Jabeur e Rogers, con la prima abilissima, attraverso il suo sconfinato repertorio tecnico, a spezzare il sogno della beniamina di casa. Non solo colpi potenti, infatti, ma tante giocate splendide e talvolta estemporanee, così come variazioni tattiche repentine e imprevedibili. Tennis invece pragmatico e ...

