US Open 2022, Berrettini batte Murray e va agli ottavi (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini agli ottavi di finale dell'US Open 2022. L'azzurro, testa di serie numero 13 nello Slam in corso a Flushing Meadows, nel terzo turno del torneo batte il britannico Andy Murray per 6-4, 6-4, 6-7 (1-7), 6-3. Berrettini si appoggia al servizio con 17 ace, ottenendo il 74% dei punti quando serve la prima. Il romano cede la battuta 2 volte nel match, ma è costantemente aggressivo nei turni di servizio di Murray: si procura 15 palle break e ne sfrutta 5 nel corso del match che dura 3h47?. Berretti affronterà negli ottavi di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 del ranking. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

