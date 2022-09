Ultime Notizie – Primo trapianto di utero in Italia, nata bimba a Catania (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata all’ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero realizzato in Italia. “Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta” sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Èall’ospedale Cannizzaro diAlessandra, figlia della donna che ha ricevuto ildirealizzato in. “Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo undida donatrice deceduta” sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

