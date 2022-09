Ultime Notizie – Covid oggi in Toscana, 807 contagi e 5 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, 138 confermati con tampone molecolare e 669 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.286.136 (93,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 754 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 1.280 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 81.560, -1,5% rispetto a ieri. I ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 807 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi, 138 confermati con tampone molecolare e 669 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.286.136 (93,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 754 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 1.280 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono81.560, -1,5% rispetto a ieri. I ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? Il presidente russo #VladimirPutin ha dato l’ordine alle sue forze armate di occupare l’intera regione di Donetsk… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - AntonioTrombe14 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 2 Settembre 2022 Versione UltraHD: - lettore1969 : Letta: 'Parte la rimonta'......?????? Speranza: 'A settembre subito tutti a vaccinarsi'.....??Meno male che per quella… -