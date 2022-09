Sono i “migliori” solo nel tassare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 settembre 2022) Per le centinaia di migliaia di imprese italiane, piccole e grandi, che rischiano di chiudere o hanno già chiuso per il caro elettricità, il governo ieri non ha fatto nulla di nulla. È incredibile come per la pandemia si sia reagito in modo eccessivo, mentre per la morte delle nostre imprese si prenda tempo. In Germania hanno deciso di affittare quattro rigassificatori e il primo sarà installato in autunno a pochi chilometri da una centrale nucleare. Da noi si aspettano ancora le autorizzazioni per aprirne uno l’anno prossimo a Piombino. I francesi, ieri titolava Le Monde, riprendono a far girare le centrali a carbone, nonostante il loro atomo. Da noi, come autorevolmente ha notato il presidente di Nomisma, Tabarelli, è stato adottato un piano (Pitesai) per lo sviluppo dei fossili presenti sul nostro territorio da cancellare per quanto sia restrittivo e folle. Il nostro ministro ...