Romina Power | arriva la notizia inaspettata | la gioia dei fan è incontenibile

speranza_viva : RT @eranoguai: perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 - RebsDiary : RT @eranoguai: perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 - mps274 : RT @eranoguai: perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 - forlivingabove : RT @eranoguai: perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 - aurora210102 : RT @eranoguai: perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 -

... nonostante tutto, per 20 anni: un successo per l'ex naufraga che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo celebra lanciando una frecciatina all'eterna rivale,. Al Bano parla ......la sua sul famoso 'triangolo amoroso' con Al Bano eLoredana Lecciso torna a parlare del rapporto con Al Bano Carrisi ma anche della questione 'triangolo' che coinvolge la sua exTra Loredana Lecciso, Albano Carrisi e Romina Power è triangolo Questo è il quesito che molti si chiedono. La verità arriva dalla showgirl.Romina Power ha di recente fatto una rivelazione inaspettata che è stata accolta con grande tripudio dai fan. Ecco di cosa si tratta.