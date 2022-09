Pallanuoto, Europei 2022: risultati e classifiche della terza giornata. Settebello ai quarti con Ungheria, Croazia e Spagna (Di venerdì 2 settembre 2022) terza giornata per gli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Spalato (Croazia). Definito il quadro delle compagini qualificate ai quarti di finale della rassegna continentale. Ricordiamo che le prime classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate direttamente per i quarti citati; le seconde e le terze hanno ottenuto invece il pass agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l’8 settembre e finali due giorni dopo. Il Settebello di Sandro Campagna ha staccato il biglietto da prima del girone, grazie al perentorio successo 13-8 contro il Montenegro nel Gruppo A, mentre la Georgia ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)per glidimaschile in quel di Spalato (). Definito il quadro delle compagini qualificate aidi finalerassegna continentale. Ricordiamo che le prime classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate direttamente per icitati; le seconde e le terze hanno ottenuto invece il pass agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l’8 settembre e finali due giorni dopo. Ildi Sandro Campagna ha staccato il biglietto da prima del girone, grazie al perentorio successo 13-8 contro il Montenegro nel Gruppo A, mentre la Georgia ha ...

Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - glooit : Pallanuoto: Europei; 13-8 al Montenegro, Italia ai quarti leggi su Gloo - Sport_Fair : #Settebello show Azzurri ai quarti agli Europei di #pallanuoto -