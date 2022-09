Nottingham Forest vs Bournemouth – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Due squadre neopromosse che cercano di rilanciare le campagne vacillanti della Premier League si incontrano al City Ground sabato 3 settembre pomeriggio, quando il Nottingham Forest ospiterà il Bournemouth. I Tricky Trees sono stati sconfitti per sei volte contro i campioni del Manchester City nel turno infrasettimanale, mentre le Cherries, prive di manager, sono riuscite a contenere il Wolverhampton Wanderers in un pareggio senza reti. Il calcio di inizio di Nottingham Forest vs Bournemouth è previsto alle 16 Anteprima della partita Nottingham Forest vs Bournemouth: a che punto sono le due squadre Nottingham Forest I tifosi del Forest avrebbero indubbiamente viaggiato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Due squadre neopromosse che cercano di rilanciare le campagne vacillanti della Premier League si incontrano al City Ground sabato 3 settembre pomeriggio, quando ilospiterà il. I Tricky Trees sono stati sconfitti per sei volte contro i campioni del Manchester City nel turno infrasettimanale, mentre le Cherries, prive di manager, sono riuscite a contenere il Wolverhampton Wanderers in un pareggio senza reti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreI tifosi delavrebbero indubbiamente viaggiato ...

