"Non è giusto". Lutto choc nel cinema, l'attrice morta a 32 anni: una malattia improvvisa (Di venerdì 2 settembre 2022) Il prossimo 7 ottobre uscirà il suo ultimo film, realizzato al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson e sotto la regia di Ruben Ostlund, Triangle of Sadness, e lei non ci sarà. L'acclamata e sognata, affascinante, brillante e talentuosa attrice e modella Charlbi Dean è morta improvvisamente e l'intero mondo dello spettacolo è in Lutto. Una notizia, quella che ha annunciato l'inaspettata, devastante morte della giovane e bellissima interprete, che sta letteralmente sconvolgendo chiunque a partire dal suo fidanzato Luke, dai famigliari, gli amici e una infinità di colleghi del cinema, del settore fashion a livello mondiale. Charlbi Dean aveva 32 anni e una carriera davanti. Charlbi Dean è morta a 32 anni Era nata a Città del Capo (Sudafrica) il 5 ...

