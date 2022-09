(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si parte l’8 ottobre. LaUn’92 ha ben delineato il camminostagione regolare di Serie B, tra date ed avversarie. Le atlete di coach Aldo Russo hanno cominciato ieri, giovedì 1 settembre, la preparazione precampionato al PalaSilvestri. Tanta voglia di tornare in campo assieme a vecchie e nuove compagne, tanta voglia di costruire una stagione anche con più soddisfazioni rispetto a quella scorsa, terminata con l’eliminazione in semifinale dei playoff promozione nazionali. Sarà una neopromossa, la NewCap Marigliano, a battezzare l’esordio in campionato delle granatine sabato 8 ottobre alle 19:30 tra le mura amiche; sette giorni dopo, la prima trasferta sul campoNew Basket Agropoli, che sarà ...

Nasce Un Sorriso Salerno '92, ecco il calendario della B femminile StampaSi parte l'8 ottobre. La Nasce Un Sorriso Salerno '92 ha ben delineato il cammino della stagione regolare di Serie B femminile, tra date ed avversarie. Le atlete di coach Aldo Russo hanno cominc ...ISERNIA – La "New Mini Basket Isernia" è stata fondata da un gruppo di genitori che, quando erano bambini, si sono conosciuti giocando a basket. Trasmettere la passione per la pallacanestro ai più pic ...