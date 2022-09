Napoli, Spalletti: “La Lazio presserà senza sosta. Kvara deve adattarsi, Ndombele è forte” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 8 minutiNapoli – Il Napoli riparte dopo il pareggio inatteso con il Lecce: il calendario mette gli azzurri davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. Cosa vuole vedere all’Olimpico delle cose mancate col Lecce? “Bisognerebbe rivedere la qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità”. Kvaratskhelia eletto miglior giocatore del mese di agosto? Nelle ultime 2 non come le prime 2? Serve ambientamento? “Sono cose normali, dipende anche dalla forza dell’avversario, della condizione in quel momento, è uno che viene da un paese differente, abituato a cose diverse, un po’ di conoscenza serve sempre, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 8 minuti– Ilriparte dopo il pareggio inatteso con il Lecce: il calendario mette gli azzurri davanti alladell’ex Maurizio Sarri. Lucianoha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. Cosa vuole vedere all’Olimpico delle cose mancate col Lecce? “Bisognerebbe rivedere la qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità”.tskhelia eletto miglior giocatore del mese di agosto? Nelle ultime 2 non come le prime 2? Serve ambientamento? “Sono cose normali, dipende anche dalla forza dell’avversario, della condizione in quel momento, è uno che viene da un paese differente, abituato a cose diverse, un po’ di conoscenza serve sempre, ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo essere competitivi per l’alta classifica e giocare un calcio di livello perché siamo il Napo… - annatrieste : A Napoli Klopp, espulso, si prese il caffè offerto dal custode del San Paolo. A Firenze Spalletti, ammonito, si è… - anperillo : Ma è normale una cosa del genere? Questo “tifoso” prova finanche a dare uno schiaffo a #Spalletti… ??… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Spalletti: 'Se non vinci hai fallito... e io non so se vinco. Serve tempo' #lazionapoli #spalletti - titty_napoli : RT @antonio_gaito: RILEGGI LIVE - #Spalletti: 'Darete sempre colpa a turnover e cambi, ma è obbligatorio ruotare! Vincere o fallimento, l'a… -