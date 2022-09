Napoli | il mercato si chiude con le cessioni di Ounas e Ambrosino

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La SSCcomunica la cessione a titolo definitivo di Adamal Lille”. Questo il comunicato delin merito alla cessione di. Anche il club francese ha annunciato l’acquisto del calciatore algerino con un video sui propri canali social e con un comunicato sul sito ufficiale. “LOSC Lille e SSC(Italia) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adam(25). Il centrocampista della nazionale algerina, vincitore della Coppa d’Africa 2019, ha firmato con il club del Lille per le prossime due stagioni (più una facoltativa)”. Nell’ultimo giorno diil club azzurro ha poi piazzato anche il giovane Giuseppein prestito in Serie B al Como. Non è riuscito il colpaccio Navas, ...

Gazzetta_it : Il pagellone del mercato: Juve e Roma da 8! Toro, Milan e Napoli, 7. L'Inter... #SerieA - Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Ounas ha firmato con il #Lille Si attende solo l'annuncio ufficiale #SkySport #SkyCalciomercatoDay - davideildedo : RT @D10sAndrea: È inutile che vi affanniate tanto a dare voti al mercato del #Napoli, c'è solo un grande giudice e si chiama campo. Sarebb… - Anto_Ella77 : Ogni mattina un tifoso del Napoli, come sorge il sole, si sveglia e sa che dovrà lottare per scrivere su Twitter u… -

... 446.05 milioni Ma questo non significa che la squadra non si sia rafforzata, come sottolinea MediasetSport che dà alil voto più alto delle pagelle del, addirittura un 8Abbiamo a cuore la tua privacy Come indicato nella cookie policy , noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari delpubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...