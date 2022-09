Moldavia Italia Femminile 0-8 | tutto facile per le azzurre di Bertolini

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE L'Italia dimentica le amarezze degli Europei e rifila un perentorio 8-0 alla Moldavia: vittoria im… - siamo_la_Roma : ?? Qualificazioni ai #Mondialifemminili ?? L'#Italia travolge 8-0 la #Moldavia ?? A segno #Giugliano e due volte… - LFootball_ : ???? La Nazionale femminile batte 8-0 la Moldavia e mantiene il primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale… - junews24com : Moldavia Italia femminile 0-8: poker Caruso, primo gol di Bonfantini - - TuttocalcioS : SI! Una discreta Italia ???? piega 8-0 la modestissima Moldavia ???? in trasferta ed è ad un passo dai prossimi mondial… -

Femminile 0 - 8, le azzurre superano agevolmente le avversarie nella gara di qualificazione al Mondiale Le qualificazioni al prossimo Mondiale di categoria partono al meglio per l'...DIRETTADONNE (RISULTATO FINALE 0 - 8): POKER PER LA CARUSO Caruso! Tripletta e sesto gol per l'! Palla in area e tiro che supera la migliore della Moldovia, nonostante le sei reti ...Pagelle Italia-Moldavia 8-0: qualificazioni Mondiali femminili 2023. Ecco i voti e le migliori e peggiori in campo ...Diretta Moldavia Italia donne streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita, 9^ giornata delle qualificazioni Mondiali.