Mara Venier, la scelta della conduttrice spezza il cuore dei fan | Le ragioni dietro l’amara scelta (Di venerdì 2 settembre 2022) La decisione della conduttrice spiazza i suoi amati fan. Ecco quali sono le ragioni di una scelta così drastica Una scelta che inizialmente può sembrare inspiegabile quella di Mara Venier. La regina della domenica televisiva ha infatti preso una decisione riguardante i suoi programmi che ai suoi fan non è andata molto a genio. Si tratta dello show in prima serata Domenica In Show, uno speciale serale già andato in onda di cui nei mesi scorsi si è molto parlato. Oggi, però, si apprende che la Venier ha deciso di cambiare idea. Ma per quale ragione? Addio a Domenica In Show: ecco perché non andrà in onda Il programma, che sarebbe dovuto andare in onda venerdì 16 settembre, è nato come ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 settembre 2022) La decisionespiazza i suoi amati fan. Ecco quali sono ledi unacosì drastica Unache inizialmente può sembrare inspiegabile quella di. La reginadomenica televisiva ha infatti preso una decisione riguardante i suoi programmi che ai suoi fan non è andata molto a genio. Si tratta dello show in prima serata Domenica In Show, uno speciale serale già andato in onda di cui nei mesi scorsi si è molto parlato. Oggi, però, si apprende che laha deciso di cambiare idea. Ma per quale ragione? Addio a Domenica In Show: ecco perché non andrà in onda Il programma, che sarebbe dovuto andare in onda venerdì 16 settembre, è nato come ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: A firmare la nuova sigla, un mix di italiano e napoletano, il duo Franco Ricciardi-Andrea Sannino #DomenicaIn https://t… - LiberoMagazine_ : Un duro colpo per #MaraVenier: #Rai1 ha escluso dal palinsesto il suo #DomenicaInShow - OdontoNapoli : RT @Agenzia_Italia: A firmare la nuova sigla, un mix di italiano e napoletano, il duo Franco Ricciardi-Andrea Sannino #DomenicaIn https://t… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cambio di programma, Salta Domenica In Show. Mara Venier non tornerà in prima serata. E c'è un motivo preciso - DanielaUlgheri : @ChiaCors @LGrullita @Lalla913 Si le hanno ma se ti fai terra bruciata cn la maggior parte del mondo poco importano… -