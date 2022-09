(Di venerdì 2 settembre 2022) Disagi per 130mila passeggeri che volano per la compagnia di bandiera tedesca. La low cost irlandese, intanto, chiude il pese con 16,9 milioni di utenti

ilmessaggeroit : #ryanair, record storico ad agosto (nonostante i #voli cancellati): 16,9 milioni di passeggeri. Oggi #sciopero Luft… - italiavola : Lufthansa teme un aumento dei costi generali con i nuovi accordi con i piloti. Sciopero oggi, cancellati oltre 800 … - CucciatiLorenzo : RT @sole24ore: ?? #Lufthansa, #sciopero dei piloti: cancellati 800 voli. Agosto record per #Ryanair: - RSInews : Sciopero Lufthansa, 800 voli a terra - I piloti incrociano le braccia e la protesta coinvolge 130'000 passeggeri. R… - sole24ore : ?? #Lufthansa, #sciopero dei piloti: cancellati 800 voli. Agosto record per #Ryanair: -

, cancellati 800 voli Disagi nella circolazione aerea in Germania, dove oggi scioperano, come annunciato, i piloti della, che si battono per un cospicuo aumento di ...Giornata nera per. A causa dellodei piloti proclamato per oggi, la compagnia tedesca ha cancellato 800 voli principalmente sugli hub di Monaco e Francoforte. La protesta coinvolge circa 130mila ...Quella appena conclusa è stata un'estate nera per il trasporto aereo. Fra scioperi, carenza di personale, aumento dei prezzi di carburante e biglietti, i passeggeri hanno avuto vita ...La protesta colpirà 130 mila passeggeri, secondo quanto comunicato dalla compagnia di volo. Mercoledì il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) ha dichiarato che le trattative salariali erano fallite e ch ...