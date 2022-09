LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 6-7 4-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARRIVA IL break! 5-3 Berrettini! Errore in costruzione di Murray, ora Matteo serve per il match! 15-40 FINALMENTE MATTEO! Ottima risposta e back basso, due palle break per lui! Scena già vista parecchie volte in questa partita. 15.30 Errore grave di Murray! Fa tutto bene, poi sbaglia la volée. 15-15 Risposta in rete dell’azzurro. 0-15 palla corta di Murray che muore in rete. GAME Berrettini, 4-3. Una palla break annullata. AD-40 Errore Murray, vantaggio per Matteo. 40-40 annullata la palla break. 40-AD Altro errore di rovescio: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAARRIVA IL! 5-3! Errore in costruzione di, ora Matteo serve per il match! 15-40 FINALMENTE MATTEO! Ottima risposta e back basso, due palleper lui! Scena già vista parecchie volte in questa partita. 15.30 Errore grave di! Fa tutto bene, poi sbaglia la volée. 15-15 Risposta in rete del. 0-15corta diche muore in rete. GAME, 4-3. Unata. AD-40 Errore, vantaggio per Matteo. 40-40ta la. 40-AD Altro errore di rovescio: ...

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 6-4 (1)6-7 4-3 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #(… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 6-4 5-5 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #terzo… - infoitsport : LIVE Us Open, Berrettini affronta Murray per un posto agli ottavi - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 0-1 US Open 2022 in DIRETTA: terzo set Matteo non sfrutta due palle break -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: lo scozzese continua a difendersi - #Berrettini-Murray… -