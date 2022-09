Inizio anno con i soliti problemi in Campania, Vannini (Uil): assunzioni docenti e ATA insufficienti, classi di 30 alunni senza distanziamento (Di venerdì 2 settembre 2022) "Ieri ha avuto Inizio il nuovo anno scolastico e tra pochi giorni si darà il via alle attività didattiche ma in Campania e, soprattutto a Napoli, i problemi sono quelli di sempre. 4926 posti autorizzati per il ruolo docenti nella nostra regione ma molti probabilmente non saranno coperti perché alcune procedure concorsuali non sono terminate o addirittura iniziate". Così afferma in una nota Roberta Vannini, segretaria generale della Uil Scuola Campania. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) "Ieri ha avutoil nuovoscolastico e tra pochi giorni si darà il via alle attività didattiche ma ine, soprattutto a Napoli, isono quelli di sempre. 4926 posti autorizzati per il ruolonella nostra regione ma molti probabilmente non sarcoperti perché alcune procedure concorsuali non sono terminate o addirittura iniziate". Così afferma in una nota Roberta, segretaria generale della Uil Scuola. L'articolo .

FiorellaMannoia : Intanto oggi hanno ammazzato un'altra donna, madre di due figli, e lui si impicca. Il copione è sempre lo stesso: n… - insopportabile : In Sardegna il primo settembre è Cabudanni, il capodanno che segnava l’inizio dell’anno agro pastorale. Per noi con… - matteosalvinimi : Ministro, prima di commentare sarebbe utile leggere. Noi proponiamo, come in Francia, di permettere a tutti l’acces… - orizzontescuola : Inizio anno con i soliti problemi in Campania, Vannini (Uil): assunzioni docenti e ATA insufficienti, classi di 30… - LAFERRAR16 : RT @justgretax: Però se si osa dire che si tratta della stessa macchina di inizio anno diventiamo complottisti -