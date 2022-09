In fatto di moda ci capisce... (Di venerdì 2 settembre 2022) Meghan Markle riesce sempre a far segno. Anche nella moda. Nel bene o nel male, essendo la duchessa fortemente divisiva tra gli opinionisti, alla fine di agosto ha presentato il suo nuovo e attesissimo podcast Archetypes (ospite del primo episodio l’amica Serena Williams) con una semplicissima canotta a costine. Semplice, eppure sensuale. Anticipando così uno dei trend d’autunno. La duchessa ha scelto un look casual, decisamente lontano dagli stereotipi che vuole abbattere con il suo podcast. Chapeau, dunque. Perché, appunto, il capo è tra le tendenze dell’AI 2022/23: i brand lo propongono, da Prada a Bottega Veneta. E le star, da Kendall Jenner a Iris Law, hanno già dimostrato di saperla combinare ad arte. Leggi anche › Meghan Markle: «A corte ho scritto tutto in un diario ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) Meghan Markle riesce sempre a far segno. Anche nella. Nel bene o nel male, essendo la duchessa fortemente divisiva tra gli opinionisti, alla fine di agosto ha presentato il suo nuovo e attesissimo podcast Archetypes (ospite del primo episodio l’amica Serena Williams) con una semplicissima canotta a costine. Semplice, eppure sensuale. Anticipando così uno dei trend d’autunno. La duchessa ha scelto un look casual, decisamente lontano dagli stereotipi che vuole abbattere con il suo podcast. Chapeau, dunque. Perché, appunto, il capo è tra le tendenze dell’AI 2022/23: i brand lo propongono, da Prada a Bottega Veneta. E le star, da Kendall Jenner a Iris Law, hanno già dimostrato di saperla combinare ad arte. Leggi anche › Meghan Markle: «A corte ho scritto tutto in un diario ...

