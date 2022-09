IFA2022 | Amazfit presenta la nuova generazione dei suoi smartwatch con GTR 4 | GTS 4 e GTS 4 Mini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Durante l’IFA di Berlino,hato inuovidal nuovo design, con funzioni sportive migliorate, monitoraggio della salute 24 ore su 24 e una tecnologia GPS a doppia banda a polarizzazione circolare. GliGTR 4 e GTS 4 sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate, che consentono di tenere traccia dei dati per qualsiasi attività svolta. Vengono inoltre riconosciute in automatico otto modalità sportive, con unamodalità avanzata integrata “Track Run” e unamodalità “Golf Swing”, il tutto con la possibilità di sincronizzare i dati di allenamento con le app Strava e Adidas Running. Questi nuoviriconoscono in maniera intelligente 15 esercizi di forza (che diventeranno ...