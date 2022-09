I quaderni di Marcello Pera | Tifare Trump è da provinciali Salvini al Viminale? Decide Mattarella

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 settembre 2022), il “tizzone liberale” è candidato al Senato con il partito della fiamma. In FdI con chi parlerà di Derrida? “Quello, Derrida, è veleno, e poi in campagna elettorale non parlo d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti